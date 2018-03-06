Более 3 тыс. женщин являются офицерами Вооруженных сил Украины,
отметили в Министерстве обороны. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке В целом в АТО на Донбассе поучаствовало уже более
6 тыс. женщин Фото: mil.gov.ua Отмечается, что более 3 тыс. женщин
носят офицерские звания, еще 10 тыс. – служат на должностях,
"определяющих боеспособность ВСУ".В антитеррористической операции
на Донбассе поучаствовали уже более 6 тыс. женщин. Сейчас выполняют
боевые задачи 2 тыс.Более 31 тыс. женщин работает в ВСУ на
гражданских должностях.В Минобороны также сообщили, что в
Вооруженных силах за последние два года был существенно расширен
перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать
женщины. В 2018 году ввели в действие план по реализации соблюдения
гендерных вопросов в военной сфере, согласно которому предусмотрено
обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях.К тому же
в Министерстве обороны создали отдел по вопросам гендерного
равенства.В 2016 году в украинской армии служило около 10 тыс.
женщин.В ноябре 2017 года министр обороны Степан Полторак заявлял,
что женщины составляют 20% от всех служащих подчиненного ему
ведомства и ВСУ.
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