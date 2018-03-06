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Демонтаж палаток активистов под Верховной Радой – "безапелляционная
демонстрация силы" со стороны государства, отметил писатель и поэт
Сергей Жадан. Жадан: Нас снова лишают права не участвовать в
самоуничтожении Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook
"Я не был в лагере на Грушевского. Не был вообще. И во время его
демонтажа (ну, или разгона – в зависимости от выбранной вами
лексики) тоже не был. То есть, не видел собственными глазами, что
там происходило. Видел только картинку. И она мне, строго говоря,
не нравится. Слишком уж она напоминает картинки из 2001-го. И с
2004-го. И с зимы 2014-го тоже. Картинка очень похожа – та
самая безапелляционная демонстрация силы со стороны государственной
машины, то самое беспомощное возмущение со стороны тех, кто ей
противостоит", – отметил он.По словам Жадана, "хуже только
видеть те же комментарии в поддержку машины"."Мол, так делается во
всем мире, мол, посмотрите на все это с другого ракурса, там
вооруженные провокаторы. Или наоборот – там одни бомжи и
популисты. Бомжей нам не жалко – бомжей пусть бьют и ставят на
колени", – пишет поэт.Последние события, по мнению Жадана,
дают ощущение "будто ничего и не было – ни погибших на
киевских улицах, ни войны, ничего"."Возможно потому, что выбирая
между людьми, которые стоят на коленях, и людьми, которые на колени
ставят, невольно (по привычке, что ли) становишься на сторону
первых. Возможно потому, что сам прекрасно знаешь, каково это,
когда тебя пытаются поставить на колени. Неприятное ощущение. И
когда кто-то поддерживает такие методы наведения
правопорядка – тоже неприятно. Неудобно за таких людей. Даже
если эти люди говорят о государственных интересах", –
подчеркнул писатель.Жадан убежден, что человек, который
поддерживает власть, "находится в довольно рискованной позиции",
так как не может повлиять на ее действия."Печально, что эта машина
снова заставляет нас делать выбор и занимать свое место с той и
другой стороны бережно возведенной кем-то для нас баррикады.
Печально, что нас снова лишают права не участвовать в
самоуничтожении, в борьбе с самими собой. Печально, что иначе в
этой ситуации, похоже, быть уже не может", – признал
он.Писатель отказывается находить для читателей "что-то
туманно-жизнеутверждающее – мол, в единстве сила, а власть
опомниться"."Само понятие единства давно и успешно
скомпрометировано нами самими, в нашем достойном удивления
нежелании замечать еще чью-то точку зрения, кроме собственной. И
власть, понятно же, не одумается. Не захочет. Не успеет. И для чего
это ей? Этой власти оно точно ни к чему. Остается готовиться к
выборам. Желательно уже сегодня", – резюмировал Жадан.Утром 3
марта 2018 года при разгоне палаточного городка под
Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В
движении "Визволення" проинформировали, что были
госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых
пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100
митингующих. Некоторых активистов перед тем, как отправить в
отделение держали на коленях в снегу. Вечером того же
дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во
время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат
РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители
подчеркнули, что действовали по решению суда в
рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского
дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений
активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта
уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия
Лутковская призвала генерального прокурора Юрия
Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности,
по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому
что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их
деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания
Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько
политических партий и общественных движений начали
всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической
реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской
неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных
правилах.
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