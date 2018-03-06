Демонтаж палаток активистов под Верховной Радой – "безапелляционная демонстрация силы" со стороны государства, отметил писатель и поэт Сергей Жадан. Жадан: Нас снова лишают права не участвовать в самоуничтожении Фото: Сергій Жадан [офіційна сторінка] / Facebook "Я не был в лагере на Грушевского. Не был вообще. И во время его демонтажа (ну, или разгона – в зависимости от выбранной вами лексики) тоже не был. То есть, не видел собственными глазами, что там происходило. Видел только картинку. И она мне, строго говоря, не нравится. Слишком уж она напоминает картинки из 2001-го. И с 2004-го. И с зимы 2014-го тоже. Картинка очень похожа – та самая безапелляционная демонстрация силы со стороны государственной машины, то самое беспомощное возмущение со стороны тех, кто ей противостоит", – отметил он.По словам Жадана, "хуже только видеть те же комментарии в поддержку машины"."Мол, так делается во всем мире, мол, посмотрите на все это с другого ракурса, там вооруженные провокаторы. Или наоборот – там одни бомжи и популисты. Бомжей нам не жалко – бомжей пусть бьют и ставят на колени", – пишет поэт.Последние события, по мнению Жадана, дают ощущение "будто ничего и не было – ни погибших на киевских улицах, ни войны, ничего"."Возможно потому, что выбирая между людьми, которые стоят на коленях, и людьми, которые на колени ставят, невольно (по привычке, что ли) становишься на сторону первых. Возможно потому, что сам прекрасно знаешь, каково это, когда тебя пытаются поставить на колени. Неприятное ощущение. И когда кто-то поддерживает такие методы наведения правопорядка – тоже неприятно. Неудобно за таких людей. Даже если эти люди говорят о государственных интересах", – подчеркнул писатель.Жадан убежден, что человек, который поддерживает власть, "находится в довольно рискованной позиции", так как не может повлиять на ее действия."Печально, что эта машина снова заставляет нас делать выбор и занимать свое место с той и другой стороны бережно возведенной кем-то для нас баррикады. Печально, что нас снова лишают права не участвовать в самоуничтожении, в борьбе с самими собой. Печально, что иначе в этой ситуации, похоже, быть уже не может", – признал он.Писатель отказывается находить для читателей "что-то туманно-жизнеутверждающее – мол, в единстве сила, а власть опомниться"."Само понятие единства давно и успешно скомпрометировано нами самими, в нашем достойном удивления нежелании замечать еще чью-то точку зрения, кроме собственной. И власть, понятно же, не одумается. Не захочет. Не успеет. И для чего это ей? Этой власти оно точно ни к чему. Остается готовиться к выборам. Желательно уже сегодня", – резюмировал Жадан.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих. Некоторых активистов перед тем, как отправить в отделение держали на коленях в снегу. Вечером того же дня всех протестующих отпустили.В полиции заявили, что во время следственных действий возле Рады изъяли девять гранат РГД-5, "коктейли Молотова" и пять дымовых мин.Правоохранители подчеркнули, что действовали по решению суда в рамках уголовных производств о попытке штурма Октябрьского дворца 17 декабря 2017 года и по факту столкновений активистов с полицейскими 27 февраля 2018 года.5 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала генерального прокурора Юрия Луценко расследовать действия правоохранителей. В частности, по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений.Палатки у здания Верховной Рады установили в октябре 2017 года, когда несколько политических партий и общественных движений начали всеукраинскую акцию в поддержку масштабной политической реформы. Они потребовали принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, антикоррупционном суде и новых избирательных правилах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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