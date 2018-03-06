На выставочном турнире в Нью-Йорке украинка Элина Свитолина разгромила американок Винус Уильямс и Коно Вандервей, а также китаянку Чжан Шуай. За победу Свитолина получила $250 тыс. Фото: elisvitolina / Instagram Особенностью турнира является то, что играют его за один вечер, поскольку в матчах нет ни геймов, ни сетов. Победителя определяют на тай-брейках.На старте Свитолина разгромила со счетом 10:3 титулованную американку Винус Уильямс, а в полуфинале не отдала ни одного очка другой представительнице США Коно Вандервей – 10:0.В финале украинка встретилась с китаянкой Чжан Шуай и одержала победу со счетом 10:3.Призовой фонд турнира составляет $250 тыс. Весь он достался победительнице. Congratulations to @elisvitolina, the #TB10NewYork champion! * Elina won in great style, defeating @zhangshuai121 10-3 in the final & walks away with the * US250,000 Winner Takes All. What an incredible night of tennis, some great moments. #everypointcounts Допис, поширений Tie Break Tens (@tiebreaktens) 5 Бер 2018 р. о 7:07 PST В рейтинге Женской теннисной ассоциации от 5 марта Свитолина занимает четвертую позицию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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