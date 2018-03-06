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- Свитолина выиграла выставочный турнир в Нью-Йорке
|Свитолина выиграла выставочный турнир в Нью-Йорке
|06.03.2018 08:03
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Congratulations to @elisvitolina, the #TB10NewYork champion! * Elina won in great style, defeating @zhangshuai121 10-3 in the final & walks away with the * US250,000 Winner Takes All. What an incredible night of tennis, some great moments. #everypointcountsДопис, поширений Tie Break Tens (@tiebreaktens) 5 Бер 2018 р. о 7:07 PST
В рейтинге Женской теннисной ассоциации от 5 марта Свитолина занимает четвертую позицию.
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