В течение 5 марта боевики три раза нарушили режим тишины на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба АТО. На Донбассе объявили перемирие с 5 марта Фото: ЕРА "Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня – вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Зато до того российско-оккупационные группировки три раза нарушали перемирие", – сказано в сообщении.На луганском направлении боевики применили минометы калибра 82-мм, гранатометы и стрелковое оружие около Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел огонь близко Троицкого."На донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО", – добавили в штабе.2 марта представитель российской стороны в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов сообщил, что стороны согласовали введение режима прекращения огня на Донбассе с 5 марта.В штабе АТО заявили, что ВCУ готовы его соблюдать.Утром 5 марта в штабе АТО сообщили, что боевики сорвали перемирие через час после его начала.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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