Возобновление работы ядерного реактора в КНДР может свидетельствовать о производстве плутония. С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет Фото: ЕРА На снимках от 25 февраля видна активность на одном из реакторов мощностью в 5 мегаватт – растаявший лед на реке рядом с сооружением. Это может свидетельствовать о возобновлении производства плутония, используемого в ядерном оружии. Спутниковые кадры также показывают строительство нового ограждения вокруг ядерного комплекса.С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. За это время Совбез ООН принял ряд резолюций, постепенно ужесточавших санкции против Пхеньяна.5 марта делегация Южной Кореи прибыла в КНДР с двухдневным визитом. Стороны обсудят проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. Переговоры стали первыми с момента прихода к власти северокорейского лидера Ким Чен Ына в 2011 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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