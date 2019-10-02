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|И снова здравствуйте: Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Гончарука
|02.10.2019 13:01
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Бывшего главу украинского правительства Арсения Яценюка сейчас рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука.
Об этом
Арсений Яценюк возглавлял украинское правительство в 2014-16 гг. Кроме того, он является лидером партии "Народный фронт", которая не участвовала в выборах 2019 года в Раду. Вероятной причиной этого являются низкие рейтинги политсилы, так и самого Яценюка.
Напомним, еще в первый день новой работы правительства Гончарука политолог Руслан Бортник заявил, что в новом правительстве Гончарука нет "новых лиц", так как 90% министров работали с предыдущим Кабмином. Также мы писали, что друг Яценюка остался руководителем государственного Ощадбанка.