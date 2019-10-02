Бывшего главу украинского правительства Арсения Яценюка сейчас рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука.

Об этом "Стране" сообщили источники в Кабмине.

Мотивом назначения Яценюка называют необходимости провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы Фонда. Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать.

По данным источников "Страны", кандидатуру Яценюка лоббирует его однопартиец по "Народному фронту" глава МВД Арсен Аваков, а также влиятельный олигарх Виктор Пинчук. Последнему приписывают влияние на значительную часть Кабмина, в частности министра экономики Милованова.

Пичука также связывают с демократическим крылом в американском истеблишменте.

По мнению источников, вероятность назначения Яценюка на данный момент "чуть выше 50 процентов".