Сводка Новостей
- ГПУ готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью
- Зеленский искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Ирина Геращенко
- И снова здравствуйте: Яценюк может стать первым вице-премьером в правительстве Гончарука
- «Слуги народа»! Выходите в зал! Народ ждёт, когда их слуги начнут работать!
- Бродский призвал признать поражение Украины на Донбассе и люстрировать всех причастных к власти с 2014
|Зеленский искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Ирина Геращенко
|02.10.2019 13:58
|
Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") по результатам закрытой встречи президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно подписания так называемой "формулы Штайнмайера" заявила, что Зеленский искренне стремится к миру.
Об этом Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook.
Геращенко также сообщила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями, а также пригласили в Раду министра иностранных дел и начальника Генерального штаба.
В Европейском Союзе считают, что так называемая формула Штайнмайера может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме. Так прокомментировала результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и подписание письма с согласием Киева имплементировать "формулу Штайнмайера" пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, сообщает
Косьянчич также отметила, что это, "со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины".