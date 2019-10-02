Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко ("Европейская солидарность") по результатам закрытой встречи президента Владимира Зеленского с руководителями парламентских фракций относительно подписания так называемой "формулы Штайнмайера" заявила, что Зеленский искренне стремится к миру.

Об этом Геращенко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

"Встреча продолжалась около 40 минут. Безусловно, это важный разговор, но недостаточный для снятия всех вопросов. Мои впечатления и ощущения, что Зеленский искренне стремится к миру. Но также искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Мы же видим в этих кремлевских формулах ловушки для Украины. Мы откровенно говорили об этом на встрече", - написала она.

Геращенко также сообщила, что "Европейская Солидарность" вместе с "Голосом" обратились к Зеленскому с инициативой о встрече с фракциями, а также пригласили в Раду министра иностранных дел и начальника Генерального штаба.

В Европейском Союзе считают, что так называемая формула Штайнмайера может привести к дальнейшим усилиям с целью выполнения Минских договоренностей в полном объеме. Так прокомментировала результаты заседания Трехсторонней контактной группы в Минске и подписание письма с согласием Киева имплементировать "формулу Штайнмайера" пресс-секретарь высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майя Косьянчич, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Итоги вчерашней дискуссии Трехсторонней контактной группы в Минске, в том числе, в отношении так называемой "формулы Штайнмайера", - это шаг, который, как можно надеяться, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению Минских соглашений всеми сторонами", - заявила она.

Косьянчич также отметила, что это, "со своей стороны, является ключом к достижению прочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"Европейский Союз постоянно поддерживает работу в Нормандском формате, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию осуществления Минских соглашений. ЕС остается твердым в полной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", - подчеркнула представитель ЕС.

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