Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.

Об этом сообщает собеседник агентства " Интерфакс-Украина " в Генпрокуратуре.

"Активно отрабатываются проекты подозрений бывшему главе государства, а также ряду нынешних и бывших народных депутатов".

Источник издания не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.



Для привлечения нардепов к ответственности необходимо согласие Верховной Рады и внесение соответствующего представления генпрокурора в парламент.

Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил:

"Я ничего не боюсь".

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