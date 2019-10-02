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|ГПУ готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью
|02.10.2019 14:17
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Генеральная прокуратура готовит подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по статье о злоупотреблении властью.
Об этом сообщает собеседник агентства "
Источник издания не уточнил подробностей, отметив лишь, что проект подозрения Порошенко касается злоупотребления властью.
Пятый президент Украины ранее заявлял, что действующей власти не удастся "посадить Порошенко". Комментируя вероятность сесть в тюрьму, если решения судов по делам, где фигурирует Порошенко, будет не в его пользу, пятый президент Украины заявил: