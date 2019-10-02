Нацсовет Украины по ТВ просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne – пресс-служба суда.

"Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания просит суд аннулировать лицензию на вещание, выданную ООО "Новости 24 часа" (логотип NewsOne). Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились с открытым письмом к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.

Решение, принятое 26 сентября Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания, которым телеканал "112 Украина" лишили лицензии на цифровое вещание, является ничем иным, как покушением на свободу слова в Украине.

В связи с этим коллектив телеканалов просит защиты у европейских лидеров, так как добиться справедливости в Украине попросту не получается. Текст письма будет направлен главе Европейского совета Дональду Туску, главе Европарламента Давиду Сассоли, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим.

Полный текст письма:

Ранее сегодня журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK провели акцию солидарности против цензуры. Три телеканала на 30 минут прекратили активное вещание.

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