Сводка Новостей
- Четвертая власть - главная угроза режима: почему Зеленский боится журналистов
- Нацсовет по ТВ просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne
- Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ
- ГПУ готовит Порошенко подозрение в злоупотреблении властью
- Зеленский искренне и несколько наивно верит, что ему удастся переиграть Путина. Ирина Геращенко
|Нацсовет по ТВ просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne
|02.10.2019 15:13
|
Нацсовет Украины по ТВ просит суд аннулировать лицензию телеканала NewsOne – пресс-служба суда.
По данным пресс-службы, суд решает вопрос об открытии производства по этому административному делу.
Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK обратились с открытым письмом к лидерам стран Европейского Союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций в связи с давлением на свободу слова в Украине.
В связи с этим коллектив телеканалов просит защиты у европейских лидеров, так как добиться справедливости в Украине попросту не получается. Текст письма будет направлен главе Европейского совета Дональду Туску, главе Европарламента Давиду Сассоли, президенту Франции Эммануэлю Макрону, канцлеру Германии Ангеле Меркель и другим.
Полный текст письма:
Ранее сегодня журналисты телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK провели акцию солидарности против цензуры.