Американский телеканал Fox News во вторник опубликовал фотографию, на которой прежний вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер играют в гольф в Хэмптоне с Девоном Арчером – бизнесменом, который, как и Байден-младший входил в совет директоров украинской нефтегазовой компании Burisma.

При этом Байден-старший рассказывал, что никогда не обсуждал с сыном его иностранные деловые отношения. Кроме того, Байден-младший сказал журналу The New Yorker, что он и его отец «только один раз» обсуждали его работу в Украине.

Таким образом, начинают появляться факты, свидетельствующие о влиянии Джо Байдена на работу сына в Burisma. А это уже преследование личных интересов.

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