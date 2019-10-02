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|Суд повторно арестовал активы и недвижимость "Кузни на Рыбальском" Порошенко
|02.10.2019 16:48
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Сегодня суд Киева еще раз арестовал активы и недвижимость "Кузни на Рыбальском" экс-президента Петра Порошенко по делу об отмывании преступных доходов в офшорах. Об этом адвокат Андрей Портнов написал в Facebook.
"...Сегодня суд еще раз арестовал активы и недвижимость Порошенко, которые ему перед предыдущим арестом удалось обманным путём вывести и переоформить на подконтрольную себе компанию. Напомню, речь идет о недвижимости и акциях завода "Кузня на Рыбальском" по делу об отмывании Порошенко преступных доходов в офшорных юрисдикциях", - сообщил Портнов.
По его словам, он ожидает также первых сообщений о подозрении фигуранту.
Дело в отношении "Кузни на Рыбальском" открыли после заявления Андрея Портнова. По версии Портнова, Порошенко воровал бюджетные средства через "Кузню", а затем отмыл незаконные доходы, проведя продажу завода через офшоры.
Напомним, что перед арестом активов "Кузни" Порошенко успел переоформить 115 тыс. кв метров завода на себя.
Также в середине сентября Портнов заявлял об аресте имущества и корпоративных прав принадлежащего Порошенко завода.