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В террористической "ДНР" заявили о намерении открыть музей клуба "Шахтер" на захваченной "Донбасс Арене"
06.03.2018 19:14
К майским праздникам так называемые власти террористической "ДНР" намерены открыть музей футбольного клуба "Шахтер". "Донбасс Арена" до начала военных действий была домашним стадионом "горняков" Фото: donbass-arena.com "Есть у нас в планах открыть футбольный музей на стадионе "Донбасс Арена". Думаю уже к майским праздникам он начнет работать. Приглашаю всех желающих вновь окунуться в атмосферу истории футбольного клуба "Шахтер", который в прошлом был нашим и только футбола Донбасса", – заявил Громаков."Донбасс Арена" до начала военных действий была домашним стадионом "горняков". О захвате "Донбасс Арены" боевиками 28 февраля 2017 года сообщил гуманитарный штаб фонда Рината Ахметова. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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