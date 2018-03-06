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|Янукович сдал гарантов. Документ
|06.03.2018 19:20
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Адвокат Виталий Сердюк опубликовал полный текст обращения Януковича к Путину.
"Только что передали Оболонском райсуда полный текст обращения Виктора Януковича от 01.03.14 в Российскую Федерацию, который был исследован и приобщен к делу.
В нем - предложение провести консультации между Украиной и Россией согласно статье 7 заключенного между странами Договора о дружбе от 31.05.97 по:
- предоставлению нашей стране помощи для восстановления законности, конституционного строя и возможности использования военной или полицейской миротворческой миссии;
- немедленно проинформировать дипломатическими каналами общество
об официальной позиции Президента Украины относительно
антиконституционной
Аналогичные обращения Президент Янукович направил 22.02.14 в Германию, Францию, Польшу.
С просьбой начать консультации в РФ обращался и МИД Украины 27.02.14.
Обращение Виктора Януковича от 01.03.14 вместе с двумя приложениями было только отправлено в МИД РФ, которое и проинформировало о нем ООН. Каких-либо других решений госорганами России не принималось.
При условии проведения консультаций и предоставления в марте 2014 российской стороной согласия на использование военной или полицейской миссии в Украине, этим вопросом было бы вынесено на решение ВРУ, как компетентного органа для принятия окончательного решения.
Содержание предоставленного Суду обращения раскрывает мотивы его направления в РФ и полностью опровергает позицию ГПУ относительно государственной измены..." -- заявил Виталий Сердюк.