Гражданские следователи, прокуроры и судьи не могут объективно дать оценку противоправным действиям военных, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос. Анатолий Матиос: Таковы украинские реалии, что военные часто не воспринимают гражданских Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Однако прийти необходимо именно через комплексное решение о создании системы, а не бессмысленное строительство крыши без залитого фундамента дома", – сказал Матиос.Главный военный прокурор привел пример Израиля, где функционируют и военные суды, и военная прокуратура, и военная адвокатура."Гражданские следователи, прокуроры и судьи не могут объективно дать оценку противоправным действиям военных, по тем или иным причинам совершивших правонарушения. Должен констатировать, что наше государство пока не в состоянии и не пытается комплексно решить, заниматься ли – в благодарность за службу и отданные жизни – судьбой военнослужащих по принципу "от призыва и до обелиска". Мы сейчас вынуждены делать это сами – даже с тем мизерным набором правовых инструментов, которые оставил нам законодатель", – объяснил он.Матиос подчеркнул, что прошедшие АТО имеют свой взгляд на необходимые стране перемены и могут не прислушиваться к мнению гражданских."Таковы украинские реалии, что военные часто не воспринимают гражданских. Чем дальше, тем больше. В государстве сложилась ситуация, когда тот, кто прошел войну или участвовал в АТО, считает себя более способным, с большим правом требовать быстрых перемен. Эти изменения они видят преимущественно как прямые, радикальные, простые, а иногда очень примитивные и опасные, учитывая права, вещи и поступки, – отметил главный военный прокурор. – Кстати, всем коллегам-юристам рекомендую пересмотреть два фильма именно на эту тему: "Несколько хороших парней" с Николсоном, Мур и Крузом в главных ролях и "Правила боя" с Томми Ли Джонсом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Ведь в этих лентах есть все аргументы для создания у нас военного суда".Он добавил, что необходимо создать Государственное бюро военной юстиции, а принятый 18 января 2018 года Верховной Радой закон о деоккупации не отвечает задаче обеспечения законности в зоне конфликта."Риторическим также остается вопрос о том, кто будет присматривать за соблюдением законодательства этими Объединенными вооруженными силами, которые получили не совсем конституционные полномочия на неопределенной пока территории. Также довольно размытыми и вряд ли простыми для восприятия населением оккупированных территорий усматриваются будущие полномочия иностранного миротворческого контингента с мандатом ООН", – заявил Матиос.28 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко выдвинул инициативу восстановить в Украине военные суды. "Оценивать действия командиров в военный обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные судьи, а не гражданские", – заявил он.15 военных судов, которые работали в Украине, ликвидировал своим указом от 14 сентября 2010 года экс-президент Виктор Янукович. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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