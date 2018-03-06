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Матиос заявил, что Украине необходимы военные суды
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06.03.2018 19:22
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Гражданские следователи, прокуроры и судьи не могут объективно дать
оценку противоправным действиям военных, заявил главный военный
прокурор Анатолий Матиос. Анатолий Матиос: Таковы украинские
реалии, что военные часто не воспринимают гражданских Фото:
Ростислав Гордон / Gordonua.com "Однако прийти необходимо именно
через комплексное решение о создании системы, а не бессмысленное
строительство крыши без залитого фундамента дома", – сказал
Матиос.Главный военный прокурор привел пример Израиля, где
функционируют и военные суды, и военная прокуратура, и военная
адвокатура."Гражданские следователи, прокуроры и судьи не могут
объективно дать оценку противоправным действиям военных, по тем или
иным причинам совершивших правонарушения. Должен констатировать,
что наше государство пока не в состоянии и не пытается комплексно
решить, заниматься ли – в благодарность за службу и отданные
жизни – судьбой военнослужащих по принципу "от призыва и до
обелиска". Мы сейчас вынуждены делать это сами – даже с тем
мизерным набором правовых инструментов, которые оставил нам
законодатель", – объяснил он.Матиос подчеркнул, что прошедшие
АТО имеют свой взгляд на необходимые стране перемены и могут не
прислушиваться к мнению гражданских."Таковы украинские реалии, что
военные часто не воспринимают гражданских. Чем дальше, тем больше.
В государстве сложилась ситуация, когда тот, кто прошел войну или
участвовал в АТО, считает себя более способным, с большим правом
требовать быстрых перемен. Эти изменения они видят преимущественно
как прямые, радикальные, простые, а иногда очень примитивные и
опасные, учитывая права, вещи и поступки, – отметил главный
военный прокурор. – Кстати, всем коллегам-юристам рекомендую
пересмотреть два фильма именно на эту тему: "Несколько хороших
парней" с Николсоном, Мур и Крузом в главных ролях и "Правила боя"
с Томми Ли Джонсом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Ведь в этих лентах есть
все аргументы для создания у нас военного суда".Он добавил, что
необходимо создать Государственное бюро военной юстиции, а принятый
18 января 2018 года Верховной Радой закон о
деоккупации не отвечает задаче обеспечения законности в зоне
конфликта."Риторическим также остается вопрос о том, кто будет
присматривать за соблюдением законодательства этими Объединенными
вооруженными силами, которые получили не совсем конституционные
полномочия на неопределенной пока территории. Также довольно
размытыми и вряд ли простыми для восприятия населением
оккупированных территорий усматриваются будущие полномочия
иностранного миротворческого контингента с мандатом ООН", –
заявил Матиос.28 марта 2017 года президент Украины
Петр Порошенко выдвинул инициативу восстановить в
Украине военные суды. "Оценивать действия командиров в военный
обстановке должны военные специалисты, военные эксперты и военные
судьи, а не гражданские", – заявил он.15 военных судов,
которые работали в Украине, ликвидировал своим указом от 14
сентября 2010 года экс-президент Виктор Янукович.
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