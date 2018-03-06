Нацбанк оштрафовал банк Тигипко на 6 млн грн Национальный банк в феврале продолжил применять меры воздействия к нарушителям законодательства в сфере финансового мониторинга Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал ТАСкомбанк бизнесмена Сергея Тигипко на 6,1 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Фото: korrespondent.net Кроме того, банк ненадлежащим выполнял обязанность управления рисками и обязанность отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, - сообщили в пресс-службе Нацбанка. Тигипко является собственником финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ​​ТАСкомбанк и страховой группой ТАС. Напомним, Наблюдательный совет АО "ТАСкомбанк" 12 января принял решение о назначении председателем правления банка его главного акционера - Сергея Тигипко. Тигипко хочет купить "дочку" российского "Сбербанка"

Тигипко и Мартыненко договорились о передаче Банка Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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