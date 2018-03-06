По уточненным данным, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира Ан-26. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Минобороны России сообщило о большем количестве жертв в Хмеймиме Фото: Минобороны России / Facebook Ранее было известно о 32 жертвах авиакатастрофы.Семьям и близким погибших военнослужащих будет оказана необходимая помощь, заверили в минобороны.Ан-26 разбился около 14.00 по Киеву. Согласно докладу с места авиакатастрофы, "огневого воздействия по самолету не было". Причиной происшествия, по предварительной информации, стала техническая неисправность.Следком РФ завел уголовное дело по статье 351 Уголовного кодекса России (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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