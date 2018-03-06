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|Нафтогаз планирует открыть представительство в Германии
|06.03.2018 19:33
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Также представительство будет представлять интересы компании в Австрии и ШвейцарииНафтогаз Украины откроет представительство в Мюнхене.
Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".
Представительство будет представлять интересы Нафтогаза на территории Германии, а также в Австрии и Швейцарии.
Как указано на сайте Нафтогаза, в компании уже есть филиалы в Египте, Туркменистане, а также представительства в Бельгии и Венгрии.
5 марта стало известно, что Нафтогаз закроет свое представительство в Российской Федерации.
Напомним, главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" сейчас обладает достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации.