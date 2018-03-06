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Нафтогаз планирует открыть представительство в Германии
06.03.2018 19:33
Нафтогаз планирует открыть представительство в Германии
Также представительство будет представлять интересы компании в Австрии и Швейцарии
Нафтогаз Украины откроет представительство в Мюнхене.
Нафтогаз планирует открыть представительство в Германии

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает "Интерфакс-Украина".

Представительство будет представлять интересы Нафтогаза на территории Германии, а также в Австрии и Швейцарии.

Как указано на сайте Нафтогаза, в компании уже есть филиалы в Египте, Туркменистане, а также представительства в Бельгии и Венгрии.

5 марта стало известно, что Нафтогаз закроет свое представительство в Российской Федерации.

Напомним, главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что  НАК "Нафтогаз Украины" сейчас обладает достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации.

  • "Нафтогаз" может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации, - Витренко
  • "Нафтогаз" усилил охрану ГТС

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