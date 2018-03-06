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|Суд в Чечне продлил срок ареста правозащитнику Титиеву
|06.03.2018 19:38
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https://www.facebook.com/ekaterina.sokirianskaia/posts/10156126898938610
Адвокат Петр Заикин ходатайствовал об изменении меры пресечения на личное поручительство. На заседании суда выступил кандидат в президенты России Григорий Явлинский, выразивший желание взять Титиева на поруки.
https://www.facebook.com/ekaterina.sokirianskaia/posts/10156126596593610
Другой кандидат в президенты, Ксения Собчак, 28 января посетила столицу Чечни и провела там одиночный пикет с требованием освободить Титиева. Она также выразила готовность стать поручителем правозащитника.Суд не удовлетворил ходатайство.9 января полицейские остановили автомобиль Титиева для досмотра, в ходе которого изъяли из салона "полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов". Правозащитника задержали.11 января Титиеву предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ). Правозащитник заявил, что пакет с марихуаной под пассажирское сиденье его автомобиля подбросил полицейский.14 января стало известно, что родственники Титиева покинули Чечнюв целях безопасности.
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