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В Украине зарегистрировано 742 миллионера – Госфискальная служба
06.03.2018 19:46
Больше только миллионеров зарегистрировали в Киеве – 291 человек, или 40% от общего количества, сообщили в Госфискальной службе Украины. В Госфискальную службу подали декларации о доходах более 75 тыс. граждан Фото: pixabay.com (архив) Больше только миллионеров зарегистрировали в Киеве – 291 человек, или 40% от общего количества.Всего в службу подали 75 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах граждан. Общая сумма задекларированного дохода составила 8,1 млрд грн – на 2,1 млрд грн больше, чем за подобный период прошлого года.Больше только деклараций подали жители Киева, а также Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областей.Кампания по декларированию доходов граждан за 2017 год стартовала 1 января 2018 года и продлится до 1 мая.

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