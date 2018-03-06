Больше только миллионеров зарегистрировали в Киеве – 291 человек,
или 40% от общего количества, сообщили в Госфискальной службе
Украины. В Госфискальную службу подали декларации о доходах более
75 тыс. граждан Фото: pixabay.com (архив) Больше только миллионеров
зарегистрировали в Киеве – 291 человек, или 40% от общего
количества.Всего в службу подали 75 тысяч налоговых деклараций об
имущественном состоянии и доходах граждан. Общая сумма
задекларированного дохода составила 8,1 млрд грн – на 2,1 млрд
грн больше, чем за подобный период прошлого года.Больше только
деклараций подали жители Киева, а также Запорожской,
Днепропетровской и Кировоградской областей.Кампания по
декларированию доходов граждан за 2017 год стартовала 1 января 2018
года и продлится до 1 мая.
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