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Россия не планирует газовых переговоров с Украиной и ЕС, пока продолжаются судебные разбирательства "Газпрома" и "Нафтогаза" - Новак
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06.03.2018 19:54
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Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газовые вопросы
должны урегулировать “Газпром” и “Нафтогаз України“. Александр
Новак считает, что переговоры по газу должны вестись между
"Газпромом" и "Нафтогазом" Фото: ЕРА Новак отметил, что ЕС не
является стороной судебного разбирательства, следовательно все
вопросы должны регулироваться между “Газпромом” и “Нафтогазом“.28
февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить
"Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов
газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между
компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской
стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта
стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу" в
счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В
российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в
Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского
решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и
заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации
убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России
давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в
украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего
значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным
контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной
давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в
диапазоне 60–65 кгс/см².1 марта заместитель министра иностранных
дел Украины Елена Зеркаль заявила, что украинский МИД инициирует
трехсторонние переговоры в формате Украина – ЕС – Россия
по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и Евросоюз.2
марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания
вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с
"Нафтогазом " через Стокгольмский арбитраж. В тот же день
"Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о
поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа
инциировал акцию #Прикрути, к которой присоединился
президент Украины Петр Порошенко. 3 марта глава государства
заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.5
марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз" о
начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский
арбитраж на поставку и транзит газа.
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