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"Будешь его жена, а моя любовница". Корреспондент BBC обвинила депутата Госдумы Слуцкого в домогательствах
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06.03.2018 20:02
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Корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова записала
разговор с депутатом Госдумы РФ Леонидом Слуцким, который приставал
к ней в своем кабинете. Журналистка предоставила доказательства
домогательств Слуцкого Фото: council.gov.ru По словам Рустамовой,
случай произошел 24 марта 2017 года в кабинете Слуцкого, куда она
пришла, чтобы взять комментарий о визите в Россию
кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен. Журналистка зашла в
кабинет депутата вместе с его помощницей по работе с прессой Дианой
Рудаковой. Однако помощницу Слуцкого попросили ненадолго выйти из
кабинета, поскольку она по совместительству
работала корреспондентом ТАСС.Рустамова задала депутату вопрос
о визите Ле Пен в Москву, однако тот быстро сменил тему беседы,
назвал журналистку "зайчуткой" и предложил ей бросить BBC и идти
работать к нему. Рустамова отказалась. На вопрос, связано ли
нежелание дать ей комментарий с ее работой на BBC, Слуцкий
ответил: "Нет, просто ты от меня бегаешь, целоваться не
хочешь, я на тебя обиделся".Журналистка ответила, что у нее есть
молодой человек. Депутат предложил ей бросить жениха, однако та
ответила, что хочет выйти за него замуж. "Отлично, будешь его жена,
а моя любовница", – ответил Слуцкий.В конце разговора депутат
сказал: "Давай, зайчонок, будет настроение – заглядывай, я по тебе
соскучился", – после чего, как пишет BBC, резко приблизился к ней,
провел "внутренней частью ладони по лобку вверх" и отскочил. Весь
разговор журналистки с депутатом был записан, поскольку Рустамова
включила диктофон при входе в кабинет, чтобы взять комментарий. По
словам журналистки, Слуцкий знал о ведущейся записи.Журналистка
сказала депутату, что больше к нему не придет, потому что он
"распускает руки"."Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть.
Распускать руки – это некрасивое выражение", – ответил
Слуцкий. Он добавил, что пристает красиво."Не переживай. Давай
заглядывай ко мне в гости, я тебя всегда рад видеть... Зайчонок,
если бы я что-то тебе рассказал, я был бы наказан. Я воспользовался
твоим приходом, чтобы еще раз подчеркнуть интерес к тебе. Бросай на
[...] молодого человека и заглядывай. Чем раньше ты это сделаешь,
тем лучше. Я готов тебе реально помогать", – подытожил он.В
феврале 2018 года четыре журналистки обвинили в
домогательствах депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого.
Парламентарий заверил, что "никогда такого не было", но
отказался проходить проверку на полиграфе.
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