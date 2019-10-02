Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо опровергла слухи о его возможном назначении на должность первого вице-премьера. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В последнее время в социальных сетях и в медиа распространяется информация о том, что Арсений Яценюк может занять должность первого вице-премьера Украины. Как пресс-секретарь лидера "Народного фронта", официально сообщаю: эта информация не соответствует действительности. Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведется и не планируется", - отметила Лаппо.

Ранее СМИ писали о том, что бывшего главу украинского правительства Арсения Яценюка сейчас рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука.

Мотивом назначения Яценюка называли необходимости провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы Фонда. Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать.

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