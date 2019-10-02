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|Не берут: Пресс-секретарь Яценюка опровергла слухи о его возможном назначении в "зелёный" Кабмин
|02.10.2019 17:25
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Пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо опровергла слухи о его возможном назначении на должность первого вице-премьера. Об этом она
Ранее СМИ писали о том, что бывшего главу украинского правительства Арсения Яценюка сейчас рассматривают на должность первого вице-премьера в Кабинет министров Алексея Гончарука.
Мотивом назначения Яценюка называли необходимости провести сложные переговоры с МВФ о возобновлении сотрудничества и открытия новой кредитной программы Фонда. Экс-премьер, который обладает большими связями на Западе, по мнению лоббистов его кандидатуры, может эти переговоры успешно финализировать.