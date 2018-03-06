Эксперты провели вскрытие тела 31-летнего капитана футбольного
клуба "Фиорентина" Давиде Астори и установили причину его смерти.
Футболист умер во сне 4 марта Фото: ЕРА Вскрытие было выполнено в
Центре сосудистой патологии Университета Падуи. Для выяснения
причин брадиаритмии эксперты проведут гистологию –
исследование внутренних органов футболиста, которое займет около
двух месяцев.Брадиаритмия – один из видов нарушения сердечного
ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически
становится меньше 60 ударов в минуту.Футболист умер во сне 4
марта накануне матча "Фиорентины" против "Удинезе". Предварительной
причиной смерти назвали остановку сердца. Полиция завела
уголовное дело из-за смерти Астори.8 марта Астори похоронят во
Флоренции. У него остались жена и дочь.
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