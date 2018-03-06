Эксперты провели вскрытие тела 31-летнего капитана футбольного клуба "Фиорентина" Давиде Астори и установили причину его смерти. Футболист умер во сне 4 марта Фото: ЕРА Вскрытие было выполнено в Центре сосудистой патологии Университета Падуи. Для выяснения причин брадиаритмии эксперты проведут гистологию – исследование внутренних органов футболиста, которое займет около двух месяцев.Брадиаритмия – один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений периодически становится меньше 60 ударов в минуту.Футболист умер во сне 4 марта накануне матча "Фиорентины" против "Удинезе". Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Полиция завела уголовное дело из-за смерти Астори.8 марта Астори похоронят во Флоренции. У него остались жена и дочь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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