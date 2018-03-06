Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что газовые вопросы должны урегулировать "Газпром" и "Нафтогаз України". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Александр Новак считает, что переговоры по газу должны вестись между "Газпромом" и "Нафтогазом" Фото: ЕРА Новак отметил, что ЕС не является стороной судебного разбирательства, следовательно все вопросы должны регулироваться между “Газпромом” и “Нафтогазом“.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.1 марта стало известно, что "Газпром" получил деньги от "Нафтогазу" в счет оплаты мартовских поставок газа, но вернул их НАК. В российской компании также заявили, что не будут поставлять газ в Украину.В "Нафтогазі" расценили это как нарушение декабрьского решения Стокгольмского арбитража по контракту на поставку газа и заявили, что намерены требовать от "Газпрома" компенсации убытков."Укртрансгаз" сообщил, что 1 марта из-за действия России давление в транзитных магистральных газопроводах на входе в украинскую газотранспортную систему упало до наименьшего значения в этом году – 50,3 кгс/см², хотя транзитным контрактом предусмотрено соблюдение российской стороной давления на входной точке на газоизмерительной станции "Суджа" в диапазоне 60–65 кгс/см².1 марта заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что украинский МИД инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина – ЕС – Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и Евросоюз.2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом " через Стокгольмский арбитраж. В тот же день "Нафтогаз України" и польская PGNiG подписали контракт о поставках газа в Украину."Нафтогаз" с целью экономии газа инициировал акцию #Прикрути, к которой присоединился президент Украины Петр Порошенко. 3 марта глава государства заявил, что дефицит газоснабжения в Украине ликвидирован.5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз" о начале процедуры расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж на поставку и транзит газа. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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