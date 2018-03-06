Сводка Новостей
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|Фонд госимущества с начала года перечислил в бюджет 253 млн грн от приватизации и аренды
|06.03.2018 20:42
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В декабре 2017 года в СМИ появилась информация о том, что ФГИ запланировал выставить Одесский припортовый завод (ОПЗ) на продажу в феврале 2018 года. В плане приватизационных аукционов на следующий год значится продажа 99,567% акций Одесского припортового завода.
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