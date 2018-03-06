ФГИ планирует выручить от приватизации государственного имущества 21,3 млрд грн в 2018 году. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ФГИ планирует "большую приватизацию" в 2018 году Фото: Віталій Трубаров / Facebook "Со вступлением в силу закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" процесс большой приватизации значительно активизируется, и фонд выполнит приватизационный план в 21,3 млрд грн", – заявил Трубаров. Глава ФГИ отметил, что новый закон принимался для того, чтобы провести "большую приватизацию", которую не позволяла прошлая законодательная база. "Уже в феврале к продаже на бирже объявлен ряд пакетов акций энергокомпаний, а дальше будут объявлены открытые конкурсы по продаже крупных предприятий", – написал Виталий Трубаров. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215595369183823&id=100022000840985 В декабре 2017 года в СМИ появилась информация о том, что ФГИ запланировал выставить Одесский припортовый завод (ОПЗ) на продажу в феврале 2018 года. В плане приватизационных аукционов на следующий год значится продажа 99,567% акций Одесского припортового завода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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