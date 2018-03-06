Депутат Госдумы РФ Глеб Хор в марте 2014 года предлагал взятку, чтобы Украина отменила решение о перекрытии Северо-Крымского канала. Об этом рассказал тогдашний заместитель главы Администрации Президента Андрей Сенченко. В 2014 году крымчанин Сенченко работал в Администрации Президента Украины Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com По его словам, его встречу с Хором в Киеве организовал общий знакомый, украинский "олигарх"."Он меня встретил, провел в зал какой-то, а там сидит мужик. Я этого мужика не знал. Олигарх мне говорит: "Это мой знакомый из Москвы, зампред бюджетного комитета Госдумы Российской Федерации". Фамилия – Хор И олигарх тут же выскакивает из зала, типа у него какие-то дела, оставляет меня с Хором один на один. И тот меня начинает качать, говорит: "Как бы нам решить проблему подачи воды в Крым?" Я говорю: "Никак". Он говорит: "Ну, вы ж понимаете, если мы с вами не договоримся, мы договоримся с кем-то другим". Я говорю: "Вы не договоритесь, я просто не дам, я разорву любого, кто попробует включить воду в Крыму," – сообщил Сенченко.После этого Хор стал рисовать на бумаге цифры и значок доллара, утверждает экс-замглавы АП."Двадцать миллионов долларов! Но я понимал, что они пойдут по другим кабинетам, следовательно в тот же день я, будучи в эфире у Савика Шустера, вышел и сказал: по Киеву носят торбы с $20 млн за подачу воды в Крым и, если кто-то в любом властном кабинете будет пытаться продавить это решение, знайте, что он эту торбу взял", – сказал Сенченко.Вода, поступавшая с материковой части Украины через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, обеспечивала до 85% потребностей Крыма. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года подача воды по каналу была прекращена по решению украинских властей.Из-за нехватки воды "власти" аннексированного Крыма объявили режим военного времени.В апреле 2017 года власти Крыма заявили, что полностью обеспечили полуостров водой.Однако в июне секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что недостаток воды по-прежнему создает угрозу функционированию аграрного и санаторно-курортного комплексов полуострова. Общий водозабор в 2016 году сократился в пять раз по сравнению с 2014 годом, на полуострове на 92% сократились площади орошаемых земель, прекращено производство риса, подчеркнул Патрушев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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