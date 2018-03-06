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Обвиняемый в убийстве Литвиненко о Скрипале: Чем больше Британия принимает всякой швали, тем больше у них будет проблем
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06.03.2018 21:06
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Признанный виновным в убийстве экс-сотрудника ФСБ России Александра
Литвиненко депутат Госдумы РФ Андрей Луговой заявил, что РФ не
стоит участвовать в расследовании инцидента с бывшим российским
шпионом Сергеем Скрипалем в Великобритании. Луговой: Я
не знаю, зачем нам участвовать в расследовании, что
произошло со Скрипалем на территории Британии Фото: ЕРА
"Скрипаль, обращаю внимание, был осужден российским судом
за предательство, измену и шпионаж, он понес
наказание – около шести лет отсидел в колонии, был
помилован российским президентом и добровольно российской
стороной отправлен в Великобританию, где был обменян
на наших нелегалов, кстати, которые в Америке были
арестованы, задержаны, скажем так. Поэтому случай был исчерпан, как
только его обменяли", – заявил Луговой.По мнению депутата
Госдумы, никакого интереса прежний шпион для России не представлял,
а обвинения в адрес РФ – "пропагандистская провокация
со стороны недружественных... сил".Луговой добавил, что
Британия вряд ли согласится на помощь России в расследовании дела
Скрипаля."Мы предлагали по делу Литвиненко
сотрудничество – британцы каждый раз отказывались
от этого. А здесь – так тем более будут отказываться.
Я вообще не знаю, зачем нам участвовать
в расследовании, что произошло со Скрипалем
на территории Британии. Пусть они там сами
и разбираются", – подчеркнул он.Депутат добавил, что в
Британии постоянно что-то происходит с российскими гражданами,
которые сбегают от правосудия или сменили родину."Чем больше
Британия принимает на своей территории всякой швали, всякого
отребья со всего мира, тем больше у них
в последующем будет проблем", – подытожил он.Скрипаля и
его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского
Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии.
Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг
Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и
призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер
президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены
подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является
бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за
передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году
в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля
помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка
Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании.
Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году
скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти
указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина
погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В
2017 году в России в ДТП погиб его сын. 23 ноября 2006 года в
больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер
Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко.
Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в
организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели
до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а
на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием
Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше
девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные
слушания начались только в начале 2015 года. По одной из
версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него
компромата на представителей российских властей. 21 января
2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод,
что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем
Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также
президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве
признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай
Литвиненко.
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