Признанный виновным в убийстве экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко депутат Госдумы РФ Андрей Луговой заявил, что РФ не стоит участвовать в расследовании инцидента с бывшим российским шпионом Сергеем Скрипалем в Великобритании. Луговой: Я не знаю, зачем нам участвовать в расследовании, что произошло со Скрипалем на территории Британии Фото: ЕРА "Скрипаль, обращаю внимание, был осужден российским судом за предательство, измену и шпионаж, он понес наказание – около шести лет отсидел в колонии, был помилован российским президентом и добровольно российской стороной отправлен в Великобританию, где был обменян на наших нелегалов, кстати, которые в Америке были арестованы, задержаны, скажем так. Поэтому случай был исчерпан, как только его обменяли", – заявил Луговой.По мнению депутата Госдумы, никакого интереса прежний шпион для России не представлял, а обвинения в адрес РФ – "пропагандистская провокация со стороны недружественных... сил".Луговой добавил, что Британия вряд ли согласится на помощь России в расследовании дела Скрипаля."Мы предлагали по делу Литвиненко сотрудничество – британцы каждый раз отказывались от этого. А здесь – так тем более будут отказываться. Я вообще не знаю, зачем нам участвовать в расследовании, что произошло со Скрипалем на территории Британии. Пусть они там сами и разбираются", – подчеркнул он.Депутат добавил, что в Британии постоянно что-то происходит с российскими гражданами, которые сбегают от правосудия или сменили родину."Чем больше Британия принимает на своей территории всякой швали, всякого отребья со всего мира, тем больше у них в последующем будет проблем", – подытожил он.Скрипаля и его дочь нашли на скамейке в торговом центре английского Солсбери 4 марта. Оба находятся в критическом состоянии. Временный помощник руководителя полиции графства Уилтшир Крейг Холден заявил, что случай не объявлен "контртеррористическим", и призвал общественность не спекулировать на этом вопросе.Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не удивлены подозрениями о причастности РФ к инциденту.Скрипаль является бывшим офицером российской разведки. В 2006 году его осудили за передачу Британии данных о российских агентах в Европе. В 2010 году в результате обмена шпионами между США и Россией Скрипаля помиловали. В рамках этого же обмена в Россию вернулась шпионка Анна Чапман. Скрипалю предоставили убежище в Великобритании. Дом в Солсбери прежний шпион приобрел в 2011 году.В 2012 году скончалась жена Скрипаля. При этом в свидетельстве о смерти указано, что она умерла от рака, но соседи утверждают, что женщина погибла в авиакатастрофе, отмечает издание Daily Mail.В 2017 году в России в ДТП погиб его сын. 23 ноября 2006 года в больнице Университетского колледжа Лондона умер прежний офицер Федеральной службы безопасности РФ Александр Литвиненко. Он скончался от лучевой болезни, вызванной попаданием в организм радиоактивного вещества – полония-210. За три недели до смерти Литвиненко встречался со своими бывшими сослуживцами, а на тот момент российскими предпринимателями Луговым и Дмитрием Ковтуном.Расследование и суд по делу Литвиненко длились больше девяти лет. Было назначено судебное дознание, публичные слушания начались только в начале 2015 года. По одной из версий, мотивом убийства Литвиненко могло быть наличие у него компромата на представителей российских властей. 21 января 2016 года Высокий суд Лондона обнародовал вывод, что убийство Литвиненко, "вероятно", было утверждено Николаем Патрушевым, который в 2006 году возглавлял ФСБ, а также президентом Владимиром Путиным.Виновными в убийстве признали Лугового и Ковтуна, которые подсыпали полоний в чай Литвиненко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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