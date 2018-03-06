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|В Харькове освободили 200 человек из нелегальных реабилитационных центров
|06.03.2018 21:09
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"Лечение" сводилось к молитвеХарьковская местная прокуратура №1 вместе с СБУ и Национальной полицией прекратила деятельность ряда подпольных реабилитационных центров, где принудительно удерживали и якобы оказывали медицинскую помощь алко- и наркозависимым людям.
Фото: khar.gp.gov.ua
"Профессиональная медицинская помощь людям, между которых были больны гепатитом, туберкулезом и ВИЧ-инфицированные, действительно не предоставлялась. "Лечение" состояло исключительно из постоянных молитв и религиозных обрядов... Правоохранители освободили около 200 граждан, содержавшихся против их воли", - сообщает пресс-служба прокуратура Харьковской области.
Как установили правоохранители, организаторами псевдореабилитационных центров были проповедники одной из протестантских религиозных организаций. Они арендовали три частных дома на территории Холодногорского района Харькова и обманом заманивали туда пациентов: размещали объявления о лечении алко- и наркозависимых в Интернете, а открытки аналогичного содержания расклеивали по городу.
Одни пациенты приходили в центры охотно, других отправляли на лечение родственники. Когда человек попадал в заведение, у нее забирали документы, мобильный телефон и все личные вещи. Людей удерживали в антисанитарных условиях в зарешеченных помещениях, на улицу их не выпускали. За попытку побега или отказа от "лечения" жестоко наказывали - помещали в подвал, заставляли целыми днями убирать туалеты и т.д.
Стоимость такого "лечения" составляла от 3 до 8 тыс. грн в месяц в зависимости от платежеспособности родственников.
Досудебное расследование начато по ч.1 ст.126 (побои и истязания), ч.ч.2, 3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что уроженец Закарпатской области использовал своего должника как работника в хозяйстве, а когда тот заявил, что долг отработал, избил его, связал и бросил в погреб.