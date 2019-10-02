Андрей Головачев

Почитал программу правительства Гончарука. Сказать, что ржал, это ничего не сказать. Такую лапшу на уши даже Яценюк не решался развешивать. А Кролик, как известно, был большой мастер по этой части.

Для того чтобы понять что за программу презентовал Гончарук, воспользуемся методом бизнес -аналогии.

Представим какой-нибудь глубоко убыточный захудалый колхоз. Весь в долгах, все имущество заложено.

Половина селян разбежалось кто куда. Председатель проворовался , все остальные члены правления просто спились.

Заплаты у колхозников на уровне прожиточного минимума, задержки по пол года, все воруют колхозное добро.



И тут селяне решили сменить председателя и все правление заодно и пригласить западную команду управленцев во главе СЕО Гончаруком. Поднатужились, наскребли последние деньги и пригласили.

Через неделю, ознакомившись с состоянием дел, новая западная команда презентовала ошалевшим селянам антикризисную программу колхозу "Сто лет без прибыли".

Директор по HR заявила, что начинать выход из кризиса надо с проведения цикла тренингов по формированию команды,разработки системы KPI для каждого скотника, утверждения планы карьерного роста для каждого владельца пая, обучение английскому языку для доярок и трактористов и потребовала на эти цели 500 тыс гр.



Селяни зажмурились от такой цифры и от таких планов.

Директор по маркетингу сказал, что выход из кризиса надо начинать с обращения в компанию Nielsen и проведения масштабных маркетинговых исследований на рынке буряка и подсолнечника и потребовал на эти цели 5 млн гр.

Директор по продажам заявил, что нельзя даже думать о выходе из кризиса, без обучения продавцов западным технологиям продаж и потребовал 2 млн гривен на эти цели.

Директор по экономике сказал, что для начала надо всю колхозную землю продать, а на вырученные деньги купить более плодородную землю.

Финансовый директор заявила, что выход из кризиса надо начинать с постановки управленческого учета и потребовала для этого 2 млн гр. и перехода на обслуживание а западный банк.

Директор по логистике заявил, что даже думать нельзя о выходе из кризиса без строительства современного полностью автоматизированного логистического комплекса, и потребовал на эти цели 1 млн долл.

ИТ -директор сказал, что начинать надо только с обучения всех селян работе на компьютере и затем провести полную диджитализацию колхоза.

Наконец, выступил СЕО Гончарук и заявил , что через год, после выполнения всех вышеуказанных мероприятий, колхоз "Сто лет без прибыли" выйдет на лидирующие позиции в стране и у его ворот будет стоять очередь из западных инвесторов, желающих купить акции колхоза.

В это же день все колхозники с горя упились..

Вот в двух словах то, что презентовал Гончарук, редкий дурак с засучеными рукавами.

Мне кажется, что больше всех ржал Зеленский, когда читал всю эту ахинею правительства.