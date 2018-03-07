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Шимкив подсчитал, что для внедрения 4G-cвязи мобильным операторам придется вложить в cвою инфраструктуру 20 млрд грн
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07.03.2018 04:58
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Государство продало 4G-лицензии в диапазоне частот 2600 МГц за 2,5
млрд, а в 1800 МГц – за 5,4 млрд, напомнил заместитель главы
Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив. Шимкив: Украина
отстала от современных технологий Фото: president.gov.ua Он
напомнил, что разрешения на использование частот в диапазоне 2600
МГц государство продало за 2,5 млрд, а в 1800 МГц – за 5,4
млрд."Это превышает то, что планировалось в госбюджете.
Соревнования были очень существенные. Команды выходили, делали
перерывы, звонили в штаб-квартиры. Последний лот был продан за 900
млн грн, хотя стартовая цена была 250 млн", – отметил
Шимкив.Чиновник признал, что за последние годы Украина отстала от
современных технологий."20 млрд – это то, что инвестируют
дополнительно операторы в свое оборудование, в инфраструктуру,
непосредственно в Украину. Кроме того, что они платят деньги в
государственный бюджет за право пользования, они еще и развивают
сеть. И для этого они ставят новые станции, меняют оборудование. И
это также инвестиции в инфраструктуру", – пояснил
Шимкив.Замглавы Администрации Президента заверил, что появление
4G-cвязи можно ожидать после завершения "незначительных технических
процедур".Указ о внедрении 4G был подписан президентом Петром
Порошенко в июле 2015 года. Победителями тендеров на использование
необходимых частот в январе и марте 2018 года стали мобильные
операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell.Планируется, что
украинцы смогут начать пользоваться 4G-интернетом в
марте–апреле 2018 года.
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