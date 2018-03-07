Американские власти определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Этот материал можно прочитать и на украинском языке 45-летнего Ким Чен Нама отравили в Куала-Лумпуре в феврале 2017 года Фото: EPA Отмечается, что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для отравления Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.Американские власти отметили, что не будут "терпеть какую бы то ни было северокорейскую программу по использованию оружия массового уничтожения".Решение о новых ограничительных мерах вступило в силу 5 марта.45-летний Ким Чен Нам приходился старшим сыном покойному лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру и жил за границей, не занимая никакого государственного поста. Он был рожден в результате внебрачной связи Ким Чен Ира с актрисой южнокорейского происхождения.Старшего брата Ким Чен Ына убили 13 февраля 2017 года в столице Малайзии. По словам очевидцев преступления, на голову жертвы набросили ткань, пропитанную жидкостью. Ким Чен Нам обратился к медикам, но вскоре умер.Одна из задержанных, индонезийка Сити Айши, заявила, что ей заплатили за то, чтобы она "разыграла" мужчину. На скамье подсудимых, кроме Айши, оказалась гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг.VX был разработан в 1955 году в Великобритании. Изначально его планировали использовать как пестицид, но из-за крайне высокой токсичности не могли использовать в сельском хозяйстве. Вещество обладает сильным нервно-паралитическим действием и считается самым токсичным из искусственно синтезированных. VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Его запасами обладает ограниченное число стран, между них – Сирия, США и Россия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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