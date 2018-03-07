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США ввели новые санкции против КНДР из-за убийства брата Ким Чен Ына
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07.03.2018 06:10
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Американские власти определили, что правительство Северной Кореи
использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для убийства
Ким Чен Нама, старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке 45-летнего Ким Чен Нама
отравили в Куала-Лумпуре в феврале 2017 года Фото: EPA Отмечается,
что 22 февраля США определили, что правительство Северной Кореи
использовало боевое химическое отравляющее вещество VX для
отравления Ким Чен Нама в аэропорту Куала-Лумпура.Американские
власти отметили, что не будут "терпеть какую бы то ни было
северокорейскую программу по использованию оружия массового
уничтожения".Решение о новых ограничительных мерах вступило в силу
5 марта.45-летний Ким Чен Нам приходился старшим сыном покойному
лидеру Северной Кореи Ким Чен Иру и жил за границей, не занимая
никакого государственного поста. Он был рожден в результате
внебрачной связи Ким Чен Ира с актрисой южнокорейского
происхождения.Старшего брата Ким Чен Ына убили 13 февраля 2017 года
в столице Малайзии. По словам очевидцев преступления,
на голову жертвы набросили ткань, пропитанную жидкостью. Ким
Чен Нам обратился к медикам, но вскоре умер.Одна из задержанных,
индонезийка Сити Айши, заявила, что ей заплатили за то, чтобы
она "разыграла" мужчину. На скамье подсудимых, кроме Айши,
оказалась гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыонг.VX был
разработан в 1955 году в Великобритании. Изначально его планировали
использовать как пестицид, но из-за крайне высокой токсичности не
могли использовать в сельском хозяйстве. Вещество обладает сильным
нервно-паралитическим действием и считается самым токсичным из
искусственно синтезированных. VX причислен ООН к химическому оружию
массового поражения. Его запасами обладает ограниченное число
стран, между них – Сирия, США и Россия.
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