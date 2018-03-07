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Шимкив об украинском Hyperloop: Посадка на Луну также казалась невозможной
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07.03.2018 07:37
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В Украине есть инженеры, которые способны реализовать проект
вакуумного поезда Hyperloop, заверил заместитель главы
Администрации Президента Дмитрий Шимкив. Шимкив: Идея украинской
мечты, когда она придумывалась, казалась невозможной Фото:
president.gov.ua "Посмотрим. Идея украинской мечты, когда она
придумывалась, казалась невозможной... Посадка на Луну также
казалась невозможной. Поэтому, если у нас есть сегодня ученые, если
у нас есть разработчики, то почему мы не можем начать наши
эксперименты?", – сказал он.Шимкив напомнил, что Днепр
"известен своими инженерами и технологами"."На Южном
машиностроительном заводе довольно большие площади испытательные.
Раз. Второе – именно в Днепре у нас есть
научно-исследовательские институты, занимающиеся нашими трубами.
Хочу напомнить, что Украина является лидером в мире по бесшовной
сварке. А это также важный элемент, когда мы говорим о точности
трубы", – пояснил он.В этом контексте он также напомнил об
успешных проектах госпредприятия "Антонов"."Есть основания для
того, чтобы экспериментальные разработки проходили в Украине, и это
факт", – резюмировал Шимкив.О старте проекта Hyperloop в
Украине Омелян сообщил 22 февраля. К инициативе присоединились
Национальная академия наук Украины, госконцерн "Укроборонпром",
Каховский завод электросварочного оборудования и
другие.Hyperloop – проект вакуумного поезда, он представляет
собой систему трубопроводов для перемещения капсулы с пассажирами.
Скорость состава может достигать 1220 км/ч. Американский
предприниматель Илон Маск задумал проект в 2013 году. По его
словам, Hyperloop будет вдвое быстрее самолета и в три-четыре
раза быстрее высокоскоростных поездов.Проект предполагает движение
специальных поездов внутри трубы, из которой откачан
воздух, благодаря чему теоретически в ней вероятно
осуществлять перевозки со скоростью, близкой к скорости
звука.Сейчас в США реализуется несколько подобных проектов. В
частности, строительство экспериментальной трассы в
январе 2016 года началось близко Лас-Вегаса (штат Невада).
Кроме того, сверхскоростная трасса должна появиться в Калифорнии и
соединить города Сан-Франциско и Лос-Анджелес. В
случае ее постройки расстояние в почти 600 км пассажиры будут
преодолевать только за 35 минут.В сентябре 2017 года Hyperloop
Transportation Technologies сообщила, что Индия может стать
первой страной, в которой откроют сверхскоростное пассажирское
сообщение в системе Hyperloop. Компания заявила, что
подписала с правительством штата Андхра-Прадеш соглашение,
которое предполагает соединить транспортом нового поколения города
Амаравати и Виджаявада.
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