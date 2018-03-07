В Национальном антикоррупционном бюро Украины не сообщили о цели обысков на территории Запорожского титано-магниевого комбината, который, по информации главы ведомства Артема Сытника, принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу. ЗТМК – единственный производитель губчатого титана в Европе Фото: ztmc.zp.ua В бюро не уточнили, что именно искали на предприятии, сославшись на тайну следствия.В сентябре 2016 года детективы НАБУ задержали директора ЗТМК Владимира Сивака по подозрению в злоупотреблении служебным положением, что привело к растрате средств в отдельно крупных размерах. Следствие установило, что в течение 2014–2015 годов на модернизацию производства ЗТМК компания-совладелец Tolexis Trading Ltd. (Кипр) выделила 880 млн грн. Однако, по информации НАБУ, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц. Сейчас материалы данного уголовного производства находятся на рассмотрении в суде.51% акций ЗТМК – единственного производителя губчатого титана в Европе – принадлежат государству в лице Фонда государственного имущества Украины. Частную долю предприятия бизнесмен Дмитрий Фирташ, по утверждению директора НАБУ Артема Сытника, "забрал действительно за $1"."Поднимать вопрос об ответственности самого Фирташа пока рановато, но мы это дело расследуем", – говорил в августе 2017 года глава бюро. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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