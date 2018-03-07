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Военным пенсионерам начнут выплачивать повышенные пенсии в марте - Кабмин
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07.03.2018 08:48
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При пересчете пенсий учтут оклад по должности, оклад по
специальному званию и процентную надбавку за выслугу лет, заявили в
Кабинете министров Украины. В Кабмине рассказали, как будут
повышать пенсии военным Фото: Gordonua.com "Основные выплаты
начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года.
То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию
за январь-апрель", – отметили в правительстве.В Кабмине
отметили, что пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный
фонд.При пересчете пенсий учтут оклад по должности, оклад по
специальному званию и процентную надбавку за выслугу
лет. Руководству и рядовому составу органов внутренних дел
пересчитают выплаты отдельно.В правительстве рассказали, что
повышение пройдет поэтапно: с 1 января 2018 года – в среднем
на 1,5 тыс. грн, с 1 января 2019 года – на 750 грн, с 1 января
2020 года – на 750 грн.11 октября 2017 года пенсионная
реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября
пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом
индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний
размер доплат составил 560 грн.7 ноября парламентарий от "Народного
фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что правительство "забыло" о
военных пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из
них, кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный
законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент
до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".Рева назвал
несправедливым то, что пенсии гражданских и военных
практически уравнялись.7 января 2018 года премьер-министр
Владимир Гройсман поручил пересчитать пенсии
военнослужащим.21 февраля Кабинет Министров принял решение о
повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года.
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