При пересчете пенсий учтут оклад по должности, оклад по специальному званию и процентную надбавку за выслугу лет, заявили в Кабинете министров Украины. В Кабмине рассказали, как будут повышать пенсии военным Фото: Gordonua.com "Основные выплаты начнутся с 1 апреля. Пенсии будут пересчитаны с 1 января 2018 года. То есть, в апреле военные пенсионеры получат пересчитанную пенсию за январь-апрель", – отметили в правительстве.В Кабмине отметили, что пенсионерам не нужно отдельно обращаться в Пенсионный фонд.При пересчете пенсий учтут оклад по должности, оклад по специальному званию и процентную надбавку за выслугу лет. Руководству и рядовому составу органов внутренних дел пересчитают выплаты отдельно.В правительстве рассказали, что повышение пройдет поэтапно: с 1 января 2018 года – в среднем на 1,5 тыс. грн, с 1 января 2019 года – на 750 грн, с 1 января 2020 года – на 750 грн.11 октября 2017 года пенсионная реформа вступила в силу. По данным Минсоцполитики, с 1 октября пенсии пересчитали для 10,2 млн человек с учетом индивидуальных показателей их заработка и страхового стажа. Средний размер доплат составил 560 грн.7 ноября парламентарий от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что правительство "забыло" о военных пенсионерах, а небольшие надбавки получили только те из них, кто потерял трудоспособность. Он отметил, что отдельный законопроект по этому поводу Кабмин должен был внести в парламент до 1 ноября, но этого "почему-то не произошло".Рева назвал несправедливым то, что пенсии гражданских и военных практически уравнялись.7 января 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман поручил пересчитать пенсии военнослужащим.21 февраля Кабинет Министров принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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