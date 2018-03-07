Восстановительные работы по ликвидации аварии в Кропивницком
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начнет проводить
утром 7 марта. Ситуация находится под контролем спасателей,
сообщили в ГСЧС Фото: ДСНС у Київській області / Facebook "Без
отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома (около 800
жителей) и музыкальная школа. Восстановительные работы планируются
на 7 марта", – сказано в сообщении.Отмечается, что в настоящее
время ситуация находится под контролем спасателей.
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