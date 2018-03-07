Погода, Новости, загрузка...
В Кропивницком из-за прорыва теплосети без отопления остались 800 человек – ГСЧС
07.03.2018 09:03
Восстановительные работы по ликвидации аварии в Кропивницком Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начнет проводить утром 7 марта. Ситуация находится под контролем спасателей, сообщили в ГСЧС Фото: ДСНС у Київській області / Facebook "Без отопления остались четыре пятиэтажных жилых дома (около 800 жителей) и музыкальная школа. Восстановительные работы планируются на 7 марта", – сказано в сообщении.Отмечается, что в настоящее время ситуация находится под контролем спасателей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить