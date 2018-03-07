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|Москва запросила США о встрече Тиллерсона и Лаврова
|07.03.2018 09:11
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https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/753656788178047
На брифинге 6 марта, расшифровка которого опубликована на сайте Государственного департамента, представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что американское внешнеполитическое ведомство пока не получало запроса на встречу Тиллерсона с кем-либо.О подготовке переговоров Лаврова и Тиллерсона 16 января заявил "РИА Новости" посол США в Москве Джон Хантсман. Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран поддерживают регулярный контакт и что ему известно о подготовке их личной встречи. Но место и сроки ее проведения дипломат тогда назвать не смог.7 декабря 2017 года глава МИД РФ и госсекретарь США встречались в Вене.
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