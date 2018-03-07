Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила 6 марта, что ее ведомство пока не получало запроса о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лавров (слева) и Тиллерсон встречались в Вене 7 декабря 2017 года Фото: ЕРА (архив) "Мы обычно не комментируем рабочие процедуры по подготовке сугубо дипломатических встреч. Но поскольку официальный представитель госдепа Хизер Нойерт опять исказила реальность, вынуждены заявить, что требование о встрече Сергея Лаврова с Рексом Тиллерсоном был направлен в Госдеп 2 марта. Несколько раз пытались получить ясный ответ. Пока, увы, безуспешно", – сказано в сообщении. https://www.facebook.com/RusEmbUSA/posts/753656788178047 На брифинге 6 марта, расшифровка которого опубликована на сайте Государственного департамента, представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что американское внешнеполитическое ведомство пока не получало запроса на встречу Тиллерсона с кем-либо.О подготовке переговоров Лаврова и Тиллерсона 16 января заявил "РИА Новости" посол США в Москве Джон Хантсман. Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств двух стран поддерживают регулярный контакт и что ему известно о подготовке их личной встречи. Но место и сроки ее проведения дипломат тогда назвать не смог.7 декабря 2017 года глава МИД РФ и госсекретарь США встречались в Вене. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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