Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин подбросил свою вязанку хвороста в нестихающий скандал вокруг компании "Burisma Group", членом совета директоров которой был сын вице-президента США Джо Байдена - Хантер. Виктор Шокин заявил, что расследование возможных коррупционных действий было остановлено в свое время под давлением со стороны США.

Об этом сообщает " Интерфакс-Украина " со ссылкой на телеканал Fox News.

В начале текущего года Виктор Шокин заявил адвокату американского президента Руди Джулиани, что расследование было прекращено "из-за страха перед Соединенными Штатами".

Согласно записям Джулиани, "мистер Шокин попытался продолжить расследование, но в июне или июле 2015 года посол США Джеффри Пайетт сказал ему, что расследование должно проводиться в белых перчатках, что, по словам Шокина, означало, что не надо что-либо делать".

В записях также утверждается, что Шокину сказали, что в процессе расследования вице-президент распорядился поймать предоставление американской помощи Украине.

Записи Джулиани уже переданы Конгрессу Генеральным инспектором госдепартамента.

Напомним, демократы в Конгрессе США инициировали расследование, целью которого является принятие решение об объявлении импичмента Дональду Трампу. Поводом послужила беседа Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, во время которой президент США просил украинского коллегу активизировать расследование в отношении деятельности в Украине Хантера Байдена - сына Джо Байдена - который является наиболее вероятным противником Трампа от Демократической партии на президентских выборах 2020 года. Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свое положение для достижения политических целей и дискредитации соперника на выборах. Трамп же утверждает, что Байдены и Демократическая партия в целом, причастны к коррупции и нарушениям в Украине, и обвинил оппонентов в попытке госпереворота.

Отметим, в расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговора. Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг, пишет Newsweek .

По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает лишь его треть.

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал ситуацию Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были задействованы переводчики. Сенатор полагает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

"И, кстати, информатор не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли осведомитель или нет", - заявил Кинг.

Как сообщалось, в прошлом месяце в США стало известно о жалобе обличителя из числа сотрудников американской разведки, которая указывала на возможное давление со стороны Дональда Трампа на украинское руководство с целью открытия уголовного расследования в Украине против семьи Джо Байдена. Жалоба была составлена после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского от 25 июля.

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