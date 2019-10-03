Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что в проекте госбюджета-2020, который Кабмин подал в Радузапланированы деньги на местные выборы на Донбассе и на ряд социальных программ.

Об этом глава Минфина заявила в интервью Радио Свобода.

"В проекте госбюджета, который мы подали, запланированы исключительно выборы местные, которые должны состояться в следующем году. Других пока нет. В проекте бюджета запланировано и мы подали в соответствии с законодательством, которое существует сейчас. Поэтому у нас там есть программы помощи переселенцам, есть программы, которые касаются непосредственно решения неотложных вопросов той зоны, ветеранов. Но эти вопросы сидят внутри других социальных программ. Поэтому ими занимается несколько министерств. Они сидят и в соцсубвенциях, которых у нас несколько десятков миллиардов, и в других", - ответила Оксана Маркарова на вопрос, запланированы ли деньги в госбюджете на следующий год, если выборы на Донбассе состоятся.

Так же она уточнила, что самое главное сейчас это вопрос безопасности, а не финансирования.

"Мы понимаем, что вопросы финансирования будут очень важны, но они не главные. Самое главное - это вопрос безопасности, это вопрос того, что это наши территории, мы всегда за них будем бороться. Я думаю, что сейчас еще рано комментировать финансовые вопросы", - заявила глава Минфина.

При этом министр финансов Украины Оксана Маркарова отрицает информацию, что ее могут назначить на должность главы Национального банка Украины.

"Это абсолютная ложь. Я даже не знаю, откуда такие глупости берутся", - ответила Маркарова на вопрос журналиста о вероятности ее назначения на должность главы НБУ.

"Министр финансов Украины Oksana Markarova считает, что пока рано говорить о расходах на восстановление инфраструктуры Донбасса, говоря о том, что в бюджете на 2020 на эти цели — 0 гривен, 00 копеек. Володимир Зеленський, Вы с июня обещаете "большую программу восстановления Донбасса", а по факту — ни программы, ни финансирования до сих пор. Маркарова это не Ваш министр или Вы для неё никто? Андрей Богдан, почему министры игнорируют поручения Президента Украины, а Вы не реагируете? Или президент у нас просто балабол? Андрей Ермак, Вы говорили, что передали предложения по восстановлению Донбасса в Кабмин и рабочую группу возглавляет лично премьер Олексій Гончарук. Учитывая, что в программе деятельности правительства ни слова о восстановлении Донбасса, работы по программе не ведётся, а финансирования — ноль, это Вы солгали или это Кабмину плевать на Президента? С июня вы все даже мышь не родили, несмотря на гору обещаний и заявлений! Так вы точно и Донбасс восстановите, и инвестиции привлечёте..." - Обратился с вопросами к власти политический аналитик Александр Скубченко.

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