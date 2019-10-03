Михаил Подоляк

Современная Украина тем и отличается от успешных стран, что совсем не умеет терпеть. И не хочет ждать.

И требует слишком многого в слишком короткие промежутки времени...

А ещё у нас всегда много, скажем так, неприкаянных пассионариев, которым совершенно не нужна работа-карьера, но нужны обязательные уличные разборки, протесты, движы...

... Впрочем, сейчас все начинается слишком быстро. Намного быстрее, чем можно было предполагать.

На улице уже имеет место такой себе первичный пример майдана.

Всего лишь простая тренировка, начальный смотр возможностей.

Но дальше точно будет только хуже. Разумеется, это пока не совсем серьезно.

Пару тысяч человек, которые громко скандируют «капитуляция».

Несерьёзные (пока) палатки, чай из термоса, самые простенькие бутерброды и жизнерадостные разговоры о «начале»...

И тем не менее, это вполне себе полноценный звонок...



... Почему? Потому что эффективных решений нет...

Потому что настоящей лояльности силовиков нет...

Потому что в воздухе постоянно висит какое-то волнение и неуверенность...

Потому что сами ребята Зеленского чувствуют себя... случайными временщиками, у которых не так много времени в запасе, а их сакральность и вовсе держится на соплях...

Потому что они не верят, что режим благоприятствования для них так быстро заканчивается и что общество сильно разочаровано первыми инициативами-идеями-законопроектами...

А ещё и потому, что совсем нет реальных посадок. И, судя по всему, не будет.

Старые банально откупились, расторговав свои грехи...

И потому что так и не научились быть полноценными политиками, несущими ответственность...



... С другой стороны. Потому что условная ситуативная комната Зеленского паникует.

Разгонять или не разгонять? Бить или не бить на первом этапе? А кто будет бить и как вообще реагировать на кризис в реальном режиме повседневного кризисного напряжения? Кто возьмёт на себя оперативку и ответственность?

Аваков?)

Но он чужой и хитрый. А если силовики вообще откажутся? А если АБ и есть соавтор движа?...

И потому что у нас всегда слишком много потенциальных уличных «революционеров», которые банально не устроены в жизни.

И которые просто скучают по майданам, тусовке, захватам, штурмам. Это единственное, что им нужно. Не Украина как место самореализации, а Украина как место для безнаказанного разрушения...



... Спасает только то, что пока нет вложений в протестную инфраструктуру.

Но рано или поздно они обязательно будут.

И далеко не Петр Алексеевич окажется финансистом-модератором.

Отныне любой шаг (правильный или неправильный - не важно) только ухудшает ситуацию.

Это и называется разрушение основ...

А из-за нереализованных ключевых ожиданий, общество теперь равнодушно (оно не будет рвать предшественников, потому что новые сами не захотели этого).

При пассивном же и молчащем большинстве (хоть оно и подавляющее) 8, 5 или даже 3 процента пассионариев могут натворить много интересных дел)...