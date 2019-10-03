|После скандала с Байденов в США могут запретить вести бизнес в Украине
|03.10.2019 11:10
|
Сенатор-республиканец Джон Кеннеди анонсировал законопроект, запрещающий ближайшим родственникам американских законодателей и топ-чиновников вести доходный бизнес в Украине, сообщает издание
По словам сенатора, подготовленный им законопроект лишит членов семей конгрессменов, сенаторов, министров, вице-президента и президента возможности "работать консультантами, сотрудниками, независимыми подрядчиками или членами совета директора в украинских компаниях, владеть более чем 5% акций любых предприятий, ведущих бизнес в Украине или с Украиной".
Кеннеди не упоминал бывшего вице-президента Джо Байдена, история с которым стала причиной появления данного законопроекта, но связь с этой историей очевидна.
Трамп и его союзники, включая адвоката Трампа Руди Джулиани, настаивали на расследовании дела Байдена в Украине и осуждали бывшего вице-президента как "коррупционера".
Президент США Дональд Трамп заявил, что его июльский
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии, сообщает
Американский руководитель отметил, что его июльский разговор с Зеленским касался коррупции в Украине - стране, которой Соединенные Штаты выделяют много денег в качестве поддержки.