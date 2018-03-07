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|Украинский МИД призвал Польшу к честному диалогу, а не "взаимным обвинениям"
|07.03.2018 19:25
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В МИД подчеркнули, что Украина считает Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарна за поддержку в борьбе с российским агрессоромМИД Украины выступил с заявлением, в котором отметило, что долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает Киев и Варшаву к честному диалогу, а не к постоянным взаимных обвинений.
Фото: з вільних джерел
Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Украины.
В МИД подчеркнули, что Украина считает Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарна за поддержку в борьбе с российским агрессором.
В заявлении отмечается, что Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжигание межнациональной розни.
"Вместе с тем, украинское общество очень беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - отметили в украинском МИД.
Украинские дипломатии отмечают, что видят своей задачей решения спорных моментов, а не усиление разногласий.
«Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы пытаться понимать друг друга, нависть если мы в чем-то не согласны", - подчеркивается в заявлении.
"Недавняя общая молитва в Павлокоме должен стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти. Мы готовы к продолжению совместной примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинский и поляков! Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться!", - добавили дипломаты.
Напомним, в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил, что слова Украины не отвечают реальным действиям, и заявил о проблеме доверия к украинскому партнеру.
Цихоцкого также прокомментировал предложение Павла Климкина переосмыслить фигуру Юзефа Пилсудского, обвинив его в "исторической неграмотности".