В МИД подчеркнули, что Украина считает Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарна за поддержку в борьбе с российским агрессором

Об этом говорится в комментарии , размещенном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина считает Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарна за поддержку в борьбе с российским агрессором.

В заявлении отмечается, что Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжигание межнациональной розни.

"Вместе с тем, украинское общество очень беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть нашего общества эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами", - отметили в украинском МИД.

Украинские дипломатии отмечают, что видят своей задачей решения спорных моментов, а не усиление разногласий.

«Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы пытаться понимать друг друга, нависть если мы в чем-то не согласны" , - подчеркивается в заявлении.

"Недавняя общая молитва в Павлокоме должен стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти. Мы готовы к продолжению совместной примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинский и поляков! Мы готовы идти вперед и призываем наших польских друзей присоединиться!", - добавили дипломаты.

Напомним, в воскресенье, 4 марта, по центральным улицам Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных организаций, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича 5 марта 1950 года.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Бартош Цихоцкий заявил , что слова Украины не отвечают реальным действиям, и заявил о проблеме доверия к украинскому партнеру.