Президент США Дональд Трамп предположил, что следующим, кто покинет Белый дом, может стать старший советник по политическим вопросам Стивен Миллер или первая леди Меланья Трамп. СМИ давно пишут о размолвке Трампа с Меланьей Фото: ЕРА Так, говоря о череде увольнений чиновников администрации президента, Трамп заявил:"Так много людей покидает Белый Дом. На самом деле это действительно захватывающе и бодряще ... Мне нравится беспорядок. Это действительно хорошо. Теперь все спрашивают, кто уйдет следующим – Стив Миллер (старший советник Белого дома по вопросам политики Стивен Миллер. – ) или Меланья?".1 марта стало известно, что директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс уходит в отставку после дачи показаний по делу о вмешательстве РФ.6 марта Белый дом покинул экономический советник Гэри Конушел. Трамп назвал Кона "уникальным талантом" и поблагодарил за "преданное служение американскому народу". Бывший инвестиционный банкир работал с Трампом с 20 января 2017 года.В январе таблоид Daily Mail написал, что Меланья Трамп провела несколько ночей в гостинице города Вашингтон. Предположительно, это случилось после многочисленных сообщений СМИ о том, что у Трампа после свадьбы был роман с порнозвездой Сторми Дэниелс.По данным CNN, Меланья Трамп отказалась сопровождать жена в поездке на форум в Давосе после информации о его изменах. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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