Кандидат в президенты РФ Грудинин во время дебатов извинился перед Собчак за Жириновского и покинул студию. Видео
07.03.2018 19:40
Во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты России
баллотирующийся от КПРФ Павел Грудинин извинился за поведение
лидера ЛДПР Владимира Жириновского по отношению к единственному
кандидату – женщине Ксении Собчак. "У нас здесь такой мужской
коллектив и только одна женщина. Но один из присутствующих здесь
кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все
мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой
неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. Поэтому от лица всех
мужчин я хочу извиниться перед ней", – заявил он. После этого
Грудинин вручил Собчак цветы и досрочно покинул студию. Заявление
кандидата опубликовал 6 марта канал "Cила Слова" в YouTube. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | Грудинин
извинился за Жириновского Фото: ЕРА Президентские выборы в
РФ пройдут 18 марта 2018 года.28 февраля в прямом эфире
дебатов между кандидатами в президенты России – лидером ЛДПР
Владимиром Жириновским и Собчак – произошел
конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а
политик оскорблял журналистку и матерился в ее
адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру
РФ жалобу на действия Жириновского.видео Видео: Сила Слова / YouTube