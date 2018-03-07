Во время предвыборных дебатов кандидатов в президенты России баллотирующийся от КПРФ Павел Грудинин извинился за поведение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по отношению к единственному кандидату – женщине Ксении Собчак. "У нас здесь такой мужской коллектив и только одна женщина. Но один из присутствующих здесь кандидатов обидел ее и до сих пор не извинился. Я считаю, что все мужчины, которые стоят здесь, тоже причастны, к сожалению, к такой неприятной вещи, как обида Ксении Анатольевны. Поэтому от лица всех мужчин я хочу извиниться перед ней", – заявил он. После этого Грудинин вручил Собчак цветы и досрочно покинул студию. Заявление кандидата опубликовал 6 марта канал "Cила Слова" в YouTube. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Грудинин извинился за Жириновского Фото: ЕРА Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года.28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а политик оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.видео Видео: Сила Слова / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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