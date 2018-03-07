После очередного газового кризиса, инициированного Россией, Украина показала Европейскому союзу, что является надежным партнером, заявил президент Украины Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua "Я не имею никакого сомнения, что Украина получит все до копейки. Я заявляю, что этот вопрос абсолютно не о деньгах. Этот вопрос имеет геополитическое значение", – подчеркнул Порошенко.По его словам, позиция России, которая заявляет о своем намерении не платить Украине, является слабой. Президент убежден, что РФ последним кризисом пыталась добиться того, чтобы Украина нарушила свои обязательства по транзиту газа в ЕС. Однако после инициативs "Нафтогаза" "Прикрути" украинцы снизили потребление газа на 14%, при этом транзит газа в страны Европейского союза остался на том же уровне.По мнению Порошенко, газовый кризис в Украине миновал, и страна продемонстрировала, что является надежным партнером."Сейчас посмотрите как реагирует мир. Украина, которая полностью выполняет свои обязанности и ответственно относится к своим обязанностям, Украина которая заранее предупредила всех европейских партнеров, что это может быть, но мы сделаем все чтобы выполнить свои обязательства, и Россия, которая отказалась выполнять решение Стокгольмского арбитража и даже пыталась в привычной для себя манере сесть на газовый шантаж. Скажите мне пожалуйста, кто будет далее доверять России, как надежному газопоставщику, кто будет поддерживать "Северный поток-2", если Россия пытается продолжать использовать газ, как инструмент политического давления?", – подчеркнул украинский президент. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что украина порошенко президент которая Теги: деньги