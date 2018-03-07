Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины

"Генеральной прокуратурой Украины получено согласие на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Сергея Курченко в создании и обеспечении деятельности преступной организации с целью совершения тяжких и отдельно тяжких преступлений, а также совершении в ее составе ряда уголовных преступлений, в частности завладение чужим имуществом, средствами государственных и других банковских учреждений, государственных предприятий топливно-энергетического сектора экономики в отдельно крупных размерах, уклонение от уплаты налогов , легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, организация фиктивного предпринимательства, то есть создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб" , - сообщает пресс-центр ГПУ на своей странице в Facebook .

В сообщении сказано, вызванных преступной организацией убытки, активным участником которой является Курченко, достигают более 14 млрд. грн. По соответствующим фактам ему сообщено о подозрении. Санкция тяжелой из инкриминируемых подозреваемому статей предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как известно, Курченко с февраля 2014 года находится за пределами Украины. В связи с этим он объявлен в розыск. Постановлением следственного судьи ему избрана мера пресечения - содержание под стражей.