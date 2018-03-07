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|В мусульманской общине Украины считают, что проведенные обыски - давление на мусульман
|07.03.2018 19:56
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По изъятию "запрещенных книг" Исмагилов отметил, что их могли подбросить сами правоохранителиМуфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" шейх Саид Исмагилов считает, что обыски в Исламском культурном центре, которые состоялись в Киеве 6 марта, является "давлением на мусульман".
Фото: facebook.com/islam.kiev/
Об этом Исмагилов сообщил во время пресс-конференции в Киеве, пишет "Общественное".
По изъятию "запрещенных книг" Исмагилов отметил, что их могли подбросить сами правоохранители.
Он напомнил, что ранее похожи обыски прошли в Исламских культурных центрах в Виннице и Сумах. По его словам, за последние 2 года состоялись 4 похожих обыска в украинских городах.
"Это систематически направлена деятельность против организаций мусульман в Украине. Все эти обыски проходили исключительно в центрах и мечетях Духовного управления мусульман Украины "Умма". Все обыски заканчивались одинаково", - сказал он.
По его словам, во всех случаях правоохранители подбрасывали якобы запрещенную литературу.
Речь идет о 2 книгах - "Отведение сомнений" и "Нарушение единобожия", которые в 2012 году запретил суд Одессы. Книги, по данным правоохранителей "пропагандируют культ насилия и жестокости".
"Мусульмане Украины обеспокоены таким отношением правоохранителей. Никогда не поверил бы, что такое вероятно в Украине. Но это уже 4 обыск, когда было подбрасывание книг в квартирах. Как благочестивый представитель, я обеспокоен и должен заявить о давлении", - подчеркнул Исмагилов.
Также он представил записи с камер наблюдения во время обысков, которые демонстрируют, по его словам, противоправные действия правоохранителей.
Напомним, вчера, 6 марта, СБУ и прокуратура провели обыски в Исламском культурном центре по ул. Дегтяревская, 25 в Киеве.
По данным СБУ, обыски проводились по поручению органов прокуратуры в рамках уголовного производства, которое они расследуют.
В свою очередь, в прокуратуре Киева сообщили, что следственные действия были проведены на основании постановлений Подольского районного суда Киева.