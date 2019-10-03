Елена Лукаш
Как все хорошо начиналось у Зеленского! Легко. Быстро. Весело. Задорно. Массово.
А теперь везде КОТЛЫ.
-Американский.
-Европейский.
-Российский.
-Договорняково-мальдивский.
-Внутрипартийный.
-Грантоедский-кабминовский.
А скоро закипят людоедско-экономический, земельный, энергетический и порохоботско-майданный котелки.
Рухнет рейтинг и посмотрим, кто же останется рядом…
Это неизбежно.
Потому что главный и рукотворный котел – КАДРОВЫЙ. Вот там – настоящая засада.
И потому что до сих пор нет ни одного законопроекта о референдуме.
Горшочек, вари. Что ещё остается?
Сводка.нет - Новости Украины и Мира