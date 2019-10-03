Елена Лукаш

Как все хорошо начиналось у Зеленского! Легко. Быстро. Весело. Задорно. Массово.

А теперь везде КОТЛЫ.

-Американский.



-Европейский.



-Российский.



-Договорняково-мальдивский.



-Внутрипартийный.



-Грантоедский-кабминовский.

А скоро закипят людоедско-экономический, земельный, энергетический и порохоботско-майданный котелки.

Рухнет рейтинг и посмотрим, кто же останется рядом…

Это неизбежно.

Потому что главный и рукотворный котел – КАДРОВЫЙ. Вот там – настоящая засада.



И потому что до сих пор нет ни одного законопроекта о референдуме.

Горшочек, вари. Что ещё остается?