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Везде котлы
03.10.2019 11:29

Елена Лукаш

Как все хорошо начиналось у Зеленского! Легко. Быстро. Весело. Задорно. Массово.

 

А теперь везде КОТЛЫ.

 

-Американский. 
 

-Европейский.
 

-Российский.
 

-Договорняково-мальдивский.
 

-Внутрипартийный.
 

-Грантоедский-кабминовский.

 

А скоро закипят людоедско-экономический, земельный, энергетический и порохоботско-майданный котелки.

 

Рухнет рейтинг и посмотрим, кто же останется рядом… 

 

Это неизбежно. 

 

Потому что главный и рукотворный котел – КАДРОВЫЙ. Вот там – настоящая засада.  
 

И потому что до сих пор нет ни одного законопроекта о референдуме. 

 

Горшочек, вари. Что ещё остается?

Везде котлы

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