Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства.

"Позиция Украины в ситуации с "Газпромом" должна быть жесткой и последовательной" , - заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Также премьер поручил начать процедуру ареста активов Газпрома по всему миру.

Он отметил, что Газпром должен выполнять приговор Стокгольмского арбитража и так же выполнять требование антимонопольного органа Украины и решения украинских судов.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины наложил на Газпром штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке природного газа в Украину в размере почти 86 млрд грн.

За год - через пеню - сумма удвоилась. В целом речь идет о взыскании с Газпрома в доход общего фонда Государственного бюджета Украины 171931854 000,00 грн.

В активы, которые правительство планирует арестовать попало имущество компаний Газпром сбыт Украина и Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины, а также ценные бумаги ОАО "Институт ЮЖНИИГИПРОГАЗ" и АО "Газтранзит".