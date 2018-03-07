Чиновник требовал "откат" за решение вопроса о перечислении средств на строительство детсада

"Установлено, что руководитель госпредприятия требовал от представителя строительной компании "откат" в сумме 330 тыс. гривен ($12,2 тыс.) за решение вопроса о перечислении денежных средств за действительно выполненные этой компанией работы по строительству детского сада в Киевской области" , - сообщает сайт столичной прокуратуры.

Отмечается, что директора ГП задержали "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Сейчас задержанному готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) УК и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.