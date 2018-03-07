Сводка Новостей
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- Матиос: Полиграф показал, что двое претендентов на должности руководителей ГБР имели карты иностранных государств: Румынии и Польши
- Собчак внесли в базу сайта "Миротворец"
- Ответственность за катастрофу с российским самолетом взяли на себя сирийские исламисты
|В Хмельницком СБУ задержала капитана погранслужбы, торговавшего наркотиками
|07.03.2018 20:19
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