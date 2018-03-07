Капитан Госпогранслужбы вместе с местным жителем систематически сбывали наркотики, в том числе военнослужащим, сообщили в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке СБУ задержала офицера пограничной службы за сбыт синтетических наркотиков и психотропных веществ Фото: Служба безпеки України / Facebook Капитан Госпогранслужбы вместе с местным жителем систематически сбывали наркотики в областном центре, в том числе зафиксированы факты продажи амфетамина военнослужащим, заявили в спецслужбе.Пограничника задержали в спальном районе города во время продажи психотропного вещества. Его сообщника задержали по месту жительства.Во время обысков в домах подозреваемых изъяли около 100 г амфетамина и более 3 кг марихуаны, а также специальное оборудование для изготовления психотропных веществ.Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (производство или сбыт наркотиков) Уголовного кодекса Украины. https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/2089662641263730 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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